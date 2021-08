Il sorteggio dei gironi di Champions ha decretato avversari di grande spessore per i club italiani. L’Inter se la vedrà ancora con il Real, la Juve con il Chelsea. Urne perfide per Milan e Atalanta.

L’Inter che partiva in prima fascia, ha pescato un girone quasi fotocopia di quello dello scorso anno. Il Real Madrid e lo Schaktar Donetsk saranno ancora gli avversari da superare dai nerazzurri per accedere agli ottavi di Champions League. A completare il lotto delle quattro del gruppo D, i moldavi dello Sheriff Tiraspol. La Juventus, invece, inserita in seconda fascia, dovrà vedersela nel gruppo H con i campioni in carica del Chelsea, con lo Zenit San Pietroburgo e con il Malmoe. L’Atalanta avrà come avversarie nel gruppo F le due finaliste di Europa League, il Villareal e il Manchester United, oltre che gli svizzeri dello Young Boys. La sorte non ha sorriso al Milan che, partendo dalla quarta fascia, ha pescato l’Atletico Madrid, il Liverpool e il Porto nel gruppo B.

Sorteggi Champions, tutti i gironi della competizione

GRUPPO A – Manchester City, PSG, Lipsia, Club Brugge

GRUPPO B – Atletico Madrid, Liverpool, Porto,Milan

GRUPPO C – Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax, Besiktas

GRUPPO D – Inter, Real Madrid, Shakthar Donetsk, Sheriff Tiraspol

GRUPPO E – Bayern Monaco, Barcellona, Benfica, Dinamo Kiev

GRUPPO F – Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

GRUPPO G – Lille, Siviglia, Salisburgo, Wolfsburg

GRUPPO H – Chelsea, Juventus, Zenit, Malmo