Sono giorni caldi per la Juventus che saluta ufficialmente Cristiano Ronaldo: doppio colpo per sostituire il portoghese

Il calciomercato della Juventus passa inevitabilmente dal futuro di Cristiano Ronaldo, che ha detto addio con un anno di anticipo rispetto al contratto con la società bianconera. La ricerca di un erede prosegue ed i vertici juventini avrebbero già in mente un piano che regalerebbe ad Allegri non uno ma due big in attacco. Secondo quanto riportato dai colleghi di ‘Fichajes.net’, la Juventus avrebbe ormai messo gli occhi sui prossimi rinforzi in attacco per la sostituzione di Cristiano Ronaldo. Il cinque volte Pallone d’Oro è tornato al Manchester United lasciando un vuoto importante nell’attacco di Allegri. I vertici del club torinese valutano un doppio affare, in prestito. Con i 28 milioni incassato, il piano prevede l’assalto a due gioielli, da tempo nel mirino del club torinese. In primis Moise Kean, per il quale la Juventus valuterebbe il prestito nelle ultime ore di mercato. Discorso analogo, come riportato dal sito iberico, riguarda anche Eden Hazard che fin dal suo sbarco in quel di Madrid ha deluso le aspettative.

Calciomercato Juventus, Kean più Hazard: ecco come

Due prestiti per tentare di sopperire alla cessione di Cristiano Ronaldo che oggi è diventata ufficiale quest’oggi.

Jorge Mendes può dunque ‘aiutare’ la ‘Vecchia Signora’ portando denaro fresco direttamente da Manchester sponda United.

Dal ritorno di Kean al colpaccio Hazard, i piani sono chiari: la Juventus ha già voltato pagina per il post CR7.