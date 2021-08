Novità importanti per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo: il campione portoghese potrebbe andar via, è arrivato a Torino Jorge Mendes

Tutto potrebbe cambiare nelle ultime ore di calciomercato. Il futuro di Cristiano Ronaldo resta ancora in bilico con l’arrivo a Torino del noto procuratore lusitano, Jorge Mendes, come svelato da Sky Sport. Nei prossimi giorni potrebbero esserci novità importanti per quanto riguarda la situazione futura dello stesso CR7 voglioso anche di una nuova avventura.

Calciomercato Juventus, City e PSG sulle tracce di Cristiano Ronaldo

Nelle ultime ore sia il Manchester City che il PSG avrebbero chiesto informazioni per quanto riguarda l’arrivo di Ronaldo. Lo stesso club parigino è alle prese con la cessione di Kylian Mbappe, che vorrebbe andar via da Parigi come svelato dallo stesso direttore sportivo Leonardo. Il Real Madrid ci sta provando in tutti i modi per arrivare al campione francese con il contratto in scadenza nel giugno 2022.

Gli ultimi giorni di calciomercato saranno così decisivi anche in casa Juventus con la situazione Ronaldo che sarà più chiara soltanto nelle prossime ore. Il campione portoghese avrebbe anche espresso di tornare a vincere in Champions League dopo le deludenti stagioni in campo europeo in maglia bianconera.

Ora l’arrivo a Torino di Jorge Mendes potrebbe accelerare le trattative per una possibile cessione dello stesso CR7, pronto anche a lasciare Torino proprio negli ultimi giorni di mercato.