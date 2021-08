La Juventus studia il calciomercato, a caccia delle soluzioni giuste per rinforzare l’attacco. Lo scambio potrebbe tagliare fuori due big di Serie A

La Juventus ha visto l’arrivo di Manuel Locatelli a centrocampo, ma di certo non ha intenzione di fermarsi in questa sessione di trattative. I bianconeri, infatti, non si faranno scappare l’arrivo di un altro mediano, ma per concretizzare quest’operazione sarà necessario concretizzare almeno una cessione importante. Il nome in questione potrebbe essere quello di Weston McKennie.

Di fronte a una cifra congrua, il centrocampista, infatti, potrebbe lasciare il club bianconero, nonostante una prima stagione in bianconero ottima agli ordini di Andrea Pirlo. L’addio, però, potrebbe concretizzarsi presto e con un ritorno in Bundesliga per il calciatore. Sul tavolo, infatti, potrebbe irrompere l’offerta del Borussia Dortmund, a scompaginare le carte.

Calciomercato Juventus, addio McKennie: scambio due per uno

Il destino di McKennie potrebbe portarlo, quindi, lontano dall’Italia e di nuovo in Germania. L’offerta del Borussia potrebbe essere consistente: Axel Witsel, centrocampista da sempre in orbita Juventus e che ora potrebbe davvero sbarcare a Torino, e Julian Brandt che piace alla Lazio di Maurizio Sarri. La valutazione di Witsel si aggira intorno ai 10 milioni, mentre il trequartista sui 20, in modo da raggiungere i 30 milioni di valutazione di McKennie. Un’operazione che garantirebbe nuova linfa a centrocampo alla Juventus, ma allo stesso tempo taglierebbe fuori Milan e Lazio da due obiettivi sul calciomercato.