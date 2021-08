La Juventus in vista del possibile addio di Cristiano Ronaldo torna a mettere nel mirino un ex attaccante: decisivo sempre CR7

Il futuro di Cristiano Ronaldo alla Juventus continua a tenere banco in queste ultime giornate di calciomercato. Il portoghese infatti vorrebbe lasciare i bianconeri, ma la questione addio non sarebbe così semplice. Al momento però il futuro del portoghese sembrerebbe essere sempre più lontano da Torino e vicino alla Premier League.

Il club inglese più vicino a CR7 al momento sembrerebbe essere il Manchester City, attraverso un possibile scambio. Così la Juventus inizia a guardarsi intorno per cercare un nuovo attaccante in caso di partenza di Ronaldo. Il mirino torna a essere puntato su un ex.

Calciomercato Juventus, addio Ronaldo: idea Kean per l’attacco

La Juventus inizia a pensare al proprio futuro senza Cristiano Ronaldo. Le intenzioni del portoghese infatti sembrerebbero ormai chiare e sarebbero di lasciare il club bianconero prima della fine della sessione di calciomercato estiva.

Così i bianconeri si guardano intorno e tornano a mettere nel mirino l’attaccante di proprietà dell’Everton, ma ex bianconero, Moise Kean. Il classe 2000 cresciuto nelle giovanili juventine potrebbe essere l’innesto giusto per l’attacco di Massimiliano Allegri, visto che conosce già bene l’ambiente. Naturalmente tutto passa però dall’addio di Cristiano Ronaldo e il possibile scambio con il Manchester City che potrebbe portare uno tra Sterling e Gabriel Jesus in bianconero. Qualora saltasse la Juventus avrebbe come piano B proprio Kean.