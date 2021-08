La Juventus deve chiudere il caso Cristiano Ronaldo: il portoghese avrebbe già preso la sua decisione sul futuro, spiazzando tutti

La Juventus è chiamata a stringere i tempi per ultimare i casi di calciomercato ancora irrisolti. L’arrivo di Manuel Locatelli ha sbloccato le entrate, ma a tenere in bilico i tifosi è il caso scoppiato attorno a Cristiano Ronaldo. Il portoghese – dopo aver vissuto un Europeo da protagonista – sembrava destinato a restare a Torino, ma ora le cose potrebbero prendere una piega diversa. Il giocatore è scontento e valuta l’addio anticipato rispetto alla sua naturale scadenza di contratto, prevista per giugno 2022.

Ronaldo può lasciare la Juventus. Il feeling con mister Allegri non sembra essere scoppiato, come testimonia la panchina fatta dal portoghese nel primo tempo della gara d’esordio con l’Udinese. La società bianconera valuta il da farsi, studiando pro e contro della partenza di un campione che – nella passata stagione – ha anche vinto la classifica marcatori in Serie A. I numeri non bastano a saldare la sua posizione, e il giocatore potrebbe approdare in Premier League.

Sulle sue tracce, infatti, è forte l’interesse del Manchester City, club che avrebbe già trovato un accordo con Ronaldo, soddisfatto dalla destinazione. Questi rumors hanno aumentato le possibilità che il portoghese lasci la Juventus, tanto che per alcuni questa è già una certezza. Luca Momblano è sicuro che Ronaldo sia in partenza: “0% che resti”, ha scritto il giornalista su Twitter.

Calciomercato Juventus, l’annuncio su Ronaldo

Cristiano Ronaldo viaggia a vele spiegate verso Manchester, sponda City: il club inglese deve però trovare l’accordo con la Juventus prima di accogliere il campione in squadra. La strada sembra segnata: Ronaldo e la Juventus si preparano a dirsi addio.