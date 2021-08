Calciomercato Juventus, Ronaldo-Manchester City | Nuovo scambio con Guardiola

Calciomercato Juventus: nuovo possibile scambio con il Manchester City nell’affare Cristiano Ronaldo. Tutte le cifre e i dettagli

Sono ore infuocate, e molto probabilmente già decisive, in casa Juventus sul fronte Cristiano Ronaldo. Jorge Mendes è a Torino per definire il futuro del suo assistito e oggi dovrebbe incontrare la società bianconera. L’annuncio di Kane, che resterà al Tottenham, ha infatti spalancato a CR7 le porte del Manchester City: quella dei ‘Citizens’ è al momento l’unica pista percorribile in questi ultimi giorni di calciomercato. Tuttavia, la Juve non ha ancora ricevuto offerte e per separarsi subito da Ronaldo deve mettere a bilancio 30 milioni di euro, che il club inglese non sembra disposto a sborsare. Nelle ultime ore si è così parlato con insistenza di un possibile scambio tra le due società. I nomi circolati sono quelli di Laporte e Bernardo Silva, che non scaldano però i bianconeri. Il preferito di Allegri resta Gabriel Jesus, e ‘Tuttosport’ parla anche di Raheem Sterling. Ecco il possibile affare e la richiesta di Guardiola: tutte le cifre e i dettagli.

La società inglese, su diktat di Guardiola, non vorrebbe rinunciare a Gabriel Jesus nell’affare Ronaldo. Per fare spazio a CR7 è però necessario un addio nel reparto avanzato: si è così parlato anche di Sterling. L’esterno inglese ha una valutazione di almeno 60-70 milioni di euro e, oltre al portoghese, la Juve dovrebbe inserire un importante conguaglio economico di almeno 30 milioni. L’operazione potrebbe così allargarsi ad un terzo nome. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Guardiola potrebbe infatti chiedere anche Leonardo Bonucci, suo pallino già accostato in diverse sessioni di calciomercato. La valutazione del difensore campione d’Europa è di circa 25-30 milioni. Inoltre, per tesserare Sterling andrebbe liberato uno slot per gli extra-comunitari: in questo senso, i due nomi caldi in uscita sono quelli di Ramsey e soprattutto McKennie. Si profilano insomma ore piuttosto infuocate sull’asse Torino-Manchester.