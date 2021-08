Il calciomercato della Juventus entra nel vivo: addio Cristiano Ronaldo, l’erede è in Serie A

Non è un mistero che Cristiano Ronaldo rappresenti il più spinoso ‘nodo’ per il calciomercato della Juventus. I bianconeri valutano la cessione last minute del campione portoghese, con l’agente Jorge Mendes che nelle ultime ore è sbarcato a Torino per decifrare il futuro del cinque volte Pallone d’Oro. In tal senso, per Ronaldo, potrebbero aprirsi davvero le porte dell’addio prima del 31 agosto con la Juventus che valuta ormai da tempo diversi nomi per sostituire il bomber lusitano. I dirigenti bianconeri avrebbero già messo nel mirino due profili, protagonisti in Serie A, in caso di partenza dell’ex attaccante del Real Madrid. Una delle possibilità più ghiotte può rispondere al nome di Duvan Zapata, già accostato alle partenze e che potrebbe arrivare nelle ultime ore di mercato se la cessione di CR7 si concretizzasse in tempi molto brevi. Operazione complicata per l’atalantino che viene valutato 40 milioni e non è l’unico sogno per l’attacco della ‘Vecchia Signora’.

Calciomercato Juventus, addio CR7: l’erede è già in Italia

Non solo Zapata, in scadenza nel 2023 con la ‘Dea’ e che ha collezionato 19 reti e 14 assist nell’ultima stagione. L’idea di Cherubini porta a Dusan Vlahovic, gioiello della Fiorentina valutato 60 milioni che, tuttavia, non arriverebbe prima dell’estate 2022.

Il bomber di Commisso è già andato a segno con una doppietta in Coppa Italia e piace tanto ai vertici juventini.

Situazione dunque in divenire, con l’addio di Ronaldo che può portare ad un nuovo colpo direttamente in Serie A: Zapata o Vlahovic per il post CR7.