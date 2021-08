La Juventus valuta un nuovo colpo per rinforzare la propria rosa in caso di addio di Ronaldo: occasione dalla Premier

Sono giorni molto caldi per quanto riguarda la Juventus, che non ha vissuto un calciomercato da protagonista effettuando pochissime operazioni ma ora si trova di fronte al dubbio Ronaldo. Il portoghese ha meno di sette giorni di tempo per trovare una nuova sistemazione e l’intenzione sembra essere ormai quella di voler abbandonare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, addio Ronaldo | Sorpasso all’Inter

Non sarà facile risolvere la situazione in poche ore, visto che prima di far partire Ronaldo la Juventus ha anche bisogno di trovare il suo sostituto. Dall’Inghilterra però sembrerebbe esserci un’occasione: secondo quanto riportato da ‘Fichajes.com’, l’Arsenal starebbe cercando in tutti i modi di cedere Aubameyang.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, via libera allo scambio e Pjanic torna alla Juventus

Calciomercato Juventus, c’è l’occasione Aubameyang in caso di addio di Ronaldo

I bianconeri dunque valutano le possibili mosse da attuare anche in entrata in caso di addio di Cristiano Ronaldo e Aubameyang può essere sicuramente un’opportunità, visto che il gabonese non rientra più nei piani dei ‘Gunners’ e l’affare può concretizzarsi a costi contenuti. Aubameyang ha un contratto in scadenza nel 2023 ma non è da escludere a questo punto una partenza già in questi giorni, con l’Arsenal che sta cercando la squadra giusta per lui.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, prima offerta del Real per Mbappè | La risposta del PSG

Nell’ultima stagione in Premier League, Aubameyang ha realizzato 10 reti nelle 29 gare che ha disputato.