L’Inter mette a segno un nuovo colpo in attacco dalla Serie A: è già a Milano ed ha terminato le visite mediche

Sono certamente diversi i pezzi da novanta che l’Inter ha perso in questa sessione di calciomercato, ma i sostituti non sono mancati. Dopo aver vinto la prima partita di campionato per 4-0, con due gol firmati proprio dai neo arrivati Dzeko e Calhanoglu, la squadra di Simone Inzaghi accoglie un nuovo rinforzo che il tecnico conosce molto bene.

Infatti in queste ore è arrivato a Milano Joaquin Correa, attaccante pronto a trasferirsi dalla Lazio all’Inter. L’argentino ha già effettuato le visite mediche e domani sarà già a disposizione di Inzaghi per il primo allenamento con i nuovi compagni. Dunque un colpo importante che rinforza e non poco il reparto offensivo nerazzurro.