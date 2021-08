Calciomercato Milan, Pellegri a un passo

Il Milan sarebbe vicino a chiudere la trattativa per riportare in Serie A un giovane talento emigrato in Ligue 1.

Il Milan, chiusa l’operazione per portare Florenzi in rossonero, continua a muoversi sul calciomercato per provare ad acquistare un trequartista, che possa colmare il vuoto lasciato dalla partenza di Hakan Calhanoglu e consenta al talento di Brahim Diaz di crescere senza troppe pressioni. I rossoneri, però, starebbero anche per chiudere un colpo per puntellare il reparto offensivo da mettere a disposizione di Stefano Pioli. Paolo Maldini e Frederic Massara, infatti, dopo aver avuto un summit con i dirigenti del Monaco, starebbero per chiudere l’operazione che dovrebbe riportare in Serie A Pietro Pellegri.

Calciomercato Milan, Pellegri in prestito dal Monaco

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, i rossoneri potrebbero chiudere già nella giornata di domani l’operazione, avendo già trovato la base di un accordo con i monegaschi. L’attaccante classe 2001 dovrebbe arrivare a Milanello in prestito con diritto di riscatto.

Il ruolo che Pellgri dovrebbe ricoprire nella rosa del Diavolo sarebbe quello di terza punta, partendo nelle gerarchie dietro a Zlatan Ibrahimovic e a Olivier Giroud.