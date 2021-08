La Juventus potrebbe cogliere un’offerta a parametro zero in difesa, qualora dovesse partire un difensore: Rugani è il primo indiziato

Gli ultimi giorni di mercato potrebbero riservare sorprese interessanti, soprattutto per le big di Serie A. La Juventus potrebbe lasciare andare Daniele Rugani, direzione Napoli, proprio negli ultimi giorni di calciomercato ma in quel caso non si farebbe trovare impreparata. Nei piani della ‘Vecchia Signora’ circola il nome di Nikola Maksimovic. Il centrale difensivo serbo è rimasto svincolato dopo l’ultima stagione al Napoli e il suo agente lo avrebbe proposto ai bianconeri a costo zero.

Calciomercato Juventus, Maksimovic a zero se parte Rugani

Come riportato da ‘Tuttosport’ Maksimovic è stato proposto alla Juventus ma molto dipenderà dalla partenza o meno di Daniele Rugani che andrebbe al Napoli a rimpiazzare la possibile partenza di Manolas, già in parte colmata con l’arrivo di Juan Jesus. Dopo la precedente esperienza al Cagliari, l’ex Empoli è ritornato a Torino ma lo spazio per lui con Massimiliano Allegri sembra piuttosto chiuso.

Sulle tracce di Maksimovic, però, non c’è solo la Juventus ma anche il Genoa che avrebbe già presentato un’offerta al difensore ex Torino. I bianconeri continuano a monitorare il giocatore serbo, in attesa di scoprire il destino di Rugani, pronti a beffare il Genoa.