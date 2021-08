La Juventus trova l’erede di Cristiano Ronaldo: il colpo dalla Serie A viene solamente rimandato alla prossima stagione

La nuova stagione è alle porte, ma gran parte della concentrazione è ancora alla sessione estiva di calciomercato che vive le sue battute finali. In casa Juventus si inizia a pensare anche al futuro di Cristiano Ronaldo, che il prossimo anno vedrà scadere il proprio contratto con i bianconeri.

L’erede del portoghese potrebbe arrivare dalla Serie A. L’obiettivo però sarebbe pronto a rinnovare con il club attuale. Colpo che per i bianconeri verrebbe solamente rimandato.

Calciomercato Juventus, Vlahovic erede di Ronaldo: prima il rinnovo e poi l’addio

Dusan Vlahovic è uno degli uomini del momento nel calciomercato estivo. Il bomber della Fiorentina è nel mirino di diversi club, tra cui la Juventus, anche se il prezzo fatto dalla ‘Viola’ al momento sarebbe difficile da raggiungere.

Così, secondo quanto riportato da ‘La Nazione’, l’attaccante potrebbe rinnovare con il club toscano solamente fino al 2023, rimandando il proprio addio solamente di un anno. Così la Juventus nel 2022 potrebbe far partire l’assalto a Vlahovic, eleggendolo come erede di Cristiano Ronaldo, visto anche il contratto in scadenza del portoghese. Dunque colpo non sfumato per la Juventus, ma solo rimandato.