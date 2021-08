Assist alla Juventus da chi meno te lo aspetti: il Real Madrid di Carlo Ancelotti. I bianconeri possono andare all’assalto di due talenti

Occasione di mercato per la Juventus, con il Real Madrid che gli spiana la strada. Gli spagnoli di Carlo Ancelotti, da quanto si apprende da As, avrebbero infatti rifiutato l’offerta di trasferimento di due talenti dalla Ligue 1 francese. Si tratta di Houssem Aouar, dell’Olympiqye Lione e di Aurelien Tchouameni, del Monaco. I madrileni punterebbero infatti sulla carta Kylian Mbappè. Se il ventiduenne del Paris Saint Germain non dovesse arrivare questa estate nella capitale spagnola, i ‘blancos’ sarebbero pronti a prelevarlo la prossima estate, pertanto non avrebbero intenzione di sacrificare parte del budget per altri calciatori.

Juventus, il Real Madrid si defila per Aouar e Tchouameni

Ecco allora che per la Juventus si defila una importante rivale nella corsa ai due talenti, osservati entrambi dal club bianconero da diverse settimane. Con l’allontanarsi della pista Real Madrid, la squadra piemontese potrebbe andare all’assalto dei due centrocampisti. Su Tchouameni, camerunese che avrebbe dovuto sostituire Manuel Locatelli in caso di mancato acquisto dal Sassuolo e che potrebbe non essere stato tolto dal mirino, resta però da battere una forte concorrenza anche dalle big di Premier League.

Nei prossimi giorni potranno arrivare indicazioni importanti in tale direzione. Con il Real Madrid che ha deciso di defilarsi, però, per la Juventus il compito di portare in rosa i due centrocampisti è certamente meno arduo.