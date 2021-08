La Juventus non chiude le porte alla cessione di McKennie e a farsi sotto è Paratici che pensa ad uno scambio

In casa Juventus è ancora in bilico la situazione legata a Cristiano Ronaldo ma la società è intenzionata a continuare ad agire sul mercato, anche dopo l’arrivo di Manuel Locatelli. Rimane viva la pista Pjanic dal Barcellona, nonostante la concorrenza dell’Inter. Ci sono anche questioni da risolvere per quel che concerne il mercato in uscita. Uno dei possibili partenti potrebbe essere Weston McKennie, reduce da una stagione piuttosto positiva con la maglia bianconera, coronata da 6 gol. Ad oggi, però, per la società non rappresenta uno dei perni del centrocampo e l’apertura alla cessione è concreta.

Calciomercato Juventus, Paratici si fa sotto per McKennie e propone lo scambio

L’occasione McKennie non ha lasciato indifferente il direttore sportivo del Tottenham, Fabio Paratici. Proprio lui scelse di portare il centrocampista statunitense in bianconero e adesso sarebbe pronto a sfruttare il via libera della Juventus per rinforzare il centrocampo degli Spurs.

L’idea di Paratici sarebbe quella di intavolare uno scambio con la Juventus, offrendo ai bianconeri il cartellino del centrocampista classe ’96, Tanguy Ndombele. Le valutazioni dei due giocatori sono pressoché identiche, intorno ai 35 milioni di euro. Uno scambio che risulterebbe equo anche in termini anagrafici, vista la giovane età sia di McKennie (22) che di Ndombele (24).