Calciomercato Inter, si accelera per Thuram

L’Inter dopo la partenza di Romelu Lukaku è alla ricerca di un sostituto. Per arrivare a uno dei bomber sul taccuino si devono accorciare i tempi.

Dopo l’addio di Romelu Lukaku, volato a Londra per una cifra vicina ai 15 milioni di euro, l’Inter è alla ricerca di un centravanti che possa sostituire il belga. È già approdato in nerazzurro Edin Dzeko, ma il solo bosniaco non basta per colmare il vuoto lasciato dal nuovo attaccante del Chelsea. Sono diversi i profili seguiti da Beppe Marotta e Piero Ausilio. Piacciono Joaquin Correa, Dusan Vlahovic e Duvan Zapata, ma è al centro dell’interesse nerazzurro anche Marcus Thuram.

Calciomercato Inter, per Thuram si deve chiudere a breve

Il figlio di Lillian Thuram gioca al Borussia Moenchengladbach e ha un contratto in scadenza nel 2023. Secondo quanto riportato da Sky Sport Deutschland, avrebbe intenzione di lasciare il club tedesco, ma per acquistarlo la finestra di mercato estiva sarebbe l’ultima. Almeno a un prezzo ragionevole.

La richiesta del ‘Gladbach si aggirerebbe infatti intorno ai 30 milioni di euro, pari alla clausola rescissoria scaduta qualche settimana. Se l’Inter non concretizzasse l’affare entro il 31 agosto, invece, il costo si alzerebbe fino ai 45 milioni previsti dalla nuova clausola che dovrebbe entrare in vigore. I nerazzurri quindi dovrebbero imprimere un’accelerata alle trattative nei prossimi giorni.