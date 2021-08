Pareri contrastanti attorno al futuro di Cristiano Ronaldo: in merito è intervenuto il giornalista

Gran parte degli ultimi giorni di mercato verteranno sul futuro di Cristiano Ronaldo. E’ difficile pensare a questo punto del mercato un addio del portoghese e ancor più difficile è pensare ad un club che possa riuscire a sostenere il suo ingaggio, ma allo stesso tempo le voci di mercato sul suo conto non lasciano a riparo da sorprese. CR7 è intervenuto personalmente attraverso un post per chiarire la sua situazione e le continue voci che lo accostano al Manchester City, al Psg e al Real Madrid. In merito alla situazione tra Juventus e Ronaldo è intervenuto il giornalista Fabio Ravezzani attraverso un tweet.

Calciomercato Juventus, Ronaldo: “Meglio rescindere il contratto”

Ecco come recita il tweet del giornalista e conduttore televisivo: “La situazione tra CR7 e Juve rischia di diventare insostenibile (non era difficile prevederlo). Con uno come lui o parti mettendolo al centro del progetto o non parti proprio. Se non sei convinto, meglio sciogliere il contratto subito. Anche perdendoci molto”.

Ravezzani lancia una frecciata alla Juventus. Ronaldo non è convinto fino in fondo del progetto e il club non lo ha reso protagonista indiscusso come gli anni precedenti. Potremmo essere ai titoli di coda di un matrimonio breve ma intenso.