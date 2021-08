Mauro Icardi continua a mettere a segno gol decisivi con la maglia del PSG: scambio possibile con la Juve beffata

Possibile nuova beffa per la Juventus che è sempre molto attiva sul fronte calciomercato. Il club bianconero è al lavoro per rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Al momento non ci sono stati colpi decisivi in vista della prossima stagione, ma tutto potrebbe cambiare a breve. Inoltre, il futuro di Mauro Icardi potrebbe essere lontano dalla Francia e dall’Italia con il Barcellona molto interessato al profilo del centravanti argentino.

Calciomercato, Icardi per l’attacco stellare del Barcellona

Nelle ultime ore dalla Spagna si è parlato di un forte interessamento del Barcellona per l’ex Inter Icardi: Koeman avrebbe espresso il suo desiderio di averlo fin da subito per andare a formare un tridente da urlo. Con Aguero ai box per infortunio, c’è bisogno di un nuovo rinforzo sul fronte offensivo.

A causa della crisi economica lo stesso presidente blaugrana Laporta potrebbe pensare ad uno scambio di prestiti con diritto con il centrale francese Samuel Umtiti. Uno scambio più cash visto che il diritto di riscatto del difensore del Barcellona è fissato a 25, mentre Icardi a 35. Una beffa in casa Juventus visto che il profilo del centravanti argentino è stato monitorato a lungo dalla dirigenza bianconera per rinforzare il reparto offensivo di Allegri.

La nuova stagione è già alle porte con le prime sfide che partiranno da sabato prossimo. La Juventus vorrebbe essere decisiva anche sul fronte calciomercato con annunci e colpi da urlo in vista del presente e del futuro.