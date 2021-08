Scaricato dal Barcellona, la priorità di Pjanic è il ritorno alla Juventus. Ma Ramsey lo spinge verso l’altra big di A

Dopo un anno davvero deludente, Miralem Pjanic spera fortemente di tornare in Serie A. Nella fattispecie alla Juventus, dove ritroverebbe quel Massimiliano Allegri che lo stima più di ogni altro tecnico. Ma per il ritorno a Torino c’è un grosso ostacolo: non Locatelli, ora davvero a un passo, bensì Aaron Ramsey. Il gallese non ha fin qui trovato una destinazione gradita, anzi in questa pre-season è ben riuscito a riciclarsi nel ruolo di centrocampista davanti la difesa. A conferma di ciò gli apprezzamenti pubblici dello stesso Allegri, il quale ha fatto di necessità virtù pescando l’intuizione giusta. La situazione è chiara: se l’ex Arsenal non parte, Pjanic non può tornare. Perlomeno alla Continassa…

Per Pjanic, infatti, le porte della Serie A rimangono aperte al di là della Juve. Più che all’Inter, alla quale è stato vanamente proposto da Ramadani, attenzione alla Roma per un ritorno che avrebbe davvero del clamoroso. Sfumato Xhaka, Mourinho insiste per l’innesto in mediana di un profilo esperto e di carattere: seppur in evidente parabola discendente, Pjanic può essere il nome perfetto per i giallorossi dei Friedkin, che non hanno lesinato investimenti in questo calciomercato estivo.

LEGGI ANCHE >>> ESCLUSIVO | Calciomercato Milan, big a zero: arrivata ‘offerta’

Calciomercato Juventus, Pjanic-Roma solo a una ‘condizione’

Pjanic-Roma si potrebbe, ma solo a ‘condizione’ che il Barcellona accetti di liberarlo a zero (ok anche un prestito biennale che consentirebbe di usufruire del Decreto Crescita) contribuendo in aggiunta al pagamento di almeno metà dell’attuale ingaggio che è di circa 8 milioni di euro netti.

A.R.