La Juventus deve ancora mettere a segno almeno un colpo di calciomercato a centrocampo. Intanto arriva una proposta di scambio per un big dalla Spagna.

Il calciomercato della Juventus continua a ruotare intorno alle trattative per portare almeno un centrocampista a Torino, ma non solo. Sono queste le settimane decisive per raggiungere un accordo con Paulo Dybala per il rinnovo del suo contratto, in scadenza nel 2022. Dopo l’incontro di ieri tra i dirigenti bianconeri e il procuratore dell’argentino, si è deciso di programmare una nuova riunione alla fine di agosto. A provare a inserirsi in questa trattativa ci sono anche altri club interessati a ingaggiare il numero dieci. Tra questi l’Atletico Madrid, che sarebbe già pronto a farsi sotto con un’offerta alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Saul per Dybala | La proposta dell’Atletico

I Colchoneros, riscontrando difficoltà nel convincere la Fiorentina a cedere Dusan Vlahovic, sarebbero seriamente intenzionati a puntare tutto sulla Joya. Massimiliano Allegri ha più volte ribadito di vedere Dybala al centro del progetto bianconero del futuro, ma senza un accordo per il rinnovo il rischio è quello di tenere il numero dieci a Torino soltanto fino al prossimo giugno.

La proposta dell’Atletico, poi, potrebbe fare gola anche all’allenatore livornese. Il club madrileno, infatti, sarebbe disposto a mettere sul piatto il cartellino di Saul Niguez per arrivare all’attaccante argentino. Un centrocampista completo come lo spagnolo, potrebbe essere la soluzione ideale per il reparto nevralgico bianconero.