L’Inter potrebbe vedere svanire un suo obiettivo sul calciomercato, con uno scambio in Premier League che pare sempre più concreto

L’Inter non sta vivendo una sessione di calciomercato semplice. I nerazzurri hanno dovuto assecondare la volontà di incassare e, di conseguenza, hanno ceduto Achraf Hakimi e Romelu Lukaku per far quadrare i conti. Ora i milanesi si concentrano su qualche operazione in entrata mirata per rinforzare la rosa. Un nome che da tempo circola, e di cui vi abbiamo riferito in maniera approfondita nelle ultime settimane, è certamente quello di Nahitan Nandez.

Il laterale ha mostrato a più riprese le sue qualità nelle ultime stagioni: duttilità, corsa, grinta, caratteristiche molto utili anche per l’Inter di Simone Inzaghi che beneficerebbe non poco del suo arrivo in rosa. Negli ultimi giorni, però, le priorità sono state altre, e proprio lì sulla fascia destra. L’arrivo di Denzel Dumfries è ormai ufficiale e garantisce all’Inter la freccia che serviva nel 3-5-2 di Inzaghi. Una nuova pista sta decollando, intanto, per il futuro di Nandez.

Calciomercato Inter, Paratici piomba su Nandez: idea di scambio

Il Tottenham è il club che ha intenzione di fare sul serio per arrivare a Nandez. Paratici è pronto a mettere sul tavolo un’offerta da 18 milioni di euro che verrebbe arricchita dall’inserimento di Serge Aurier nella trattativa. Il terzino, già in precedenza, era stato proposto al Cagliari, ma non è facile che l’affare decolli a queste condizioni. Il laterale ex PSG, infatti, è valutato 12 milioni di euro e ha un ingaggio pesantissimo da 4 milioni a stagione. Da considerare, però, che Aurier è in scadenza nel 2022 e potrebbe, quindi, spalmare l’ingaggio nel nuovo contratto.

Resta comunque la ferrea volontà di Paratici di arrivare a Nandez. La trattativa potrebbe, dunque, decollare nei prossimi giorni e se non sarà Aurier, gli ‘Spurs’ potrebbero comunque proporre diversi nomi importanti per convincere il Cagliari. A onor di cronaca, però, va detto che l’ingresso in scena del Tottenham per Nandez non ha trovato conferme.

A.B.