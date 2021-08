Il Manchester City dopo i 100 milioni spesi per Grealish è pronto a mettere sul piatto altri 150 milioni: Juventus e Serie A tremano

Nonostante la pandemia abbia causato qualche problema finanziario nei club, alcune potenze continuano a effettuare un calciomercato stellare. Oltre al PSG che continua a collezionare campioni, anche il Manchester City sta effettuando un mercato a cifre astronomiche. L’ultimo grande acquisto dei ‘Citizens’ è Jack Grealish, prelevato dall’Aston Villa per 100 milioni di sterline.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus e Milan, il top player si offre | Doppio ostacolo

Ma Pep Guardiola sembrerebbe non volersi fermare qui. Infatti il tecnico spagnolo ha messo nel mirino Harry Kane, attaccante del Tottenham con qualche malumore e secondo quanto riportato dal ‘The Guardian’ il club di Manchester sarebbe pronto a mettere sul piatto 150 milioni per il bomber inglese. Un colpo che avrebbe ripercussioni anche in Serie A, con Juventus, Fiorentina e Inter che iniziano a tremare.

Calciomercato, 150 milioni per Kane: il Tottenham guarda in Serie A

Un effetto domino sugli attaccanti e non solo potrebbe scatenarsi tra Inghilterra e Italia in queste ultime settimane di calciomercato estivo. Il Manchester City infatti sembrerebbe intenzionato a prelevare Harry Kane dal Tottenham per 150 milioni, così gli ‘Spurs’ sarebbero pronti a reinvestire in Serie A.

Leggi anche >>> Calciomercato Juventus, svolta Dybala | Nuovo incontro: le cifre

Il primo obiettivo potrebbe essere Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina che piace anche a Juventus e Inter, per la quale la ‘Viola’ chiederebbe circa 70 milioni. Ma il bomber serbo potrebbe non essere l’unico attaccante nel mirino. Infatti anche Lautaro Martinez, attaccante dell’Inter, potrebbe essere il bomber su cui puntare per sostituire Kane e che già è nel mirino da tempo. Invece a proposito di Juventus, il club inglese potrebbe anche puntare a rinforzare la fascia destra che al momento è in emergenza mettendo nel mirino Danilo. L’offerta potrebbe essere di 15 milioni più il cartellino di Sissoko. Dunque da Harry Kane potrebbe scatenarsi un effetto domino che farebbe tremare anche i club italiani.