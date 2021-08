La Juventus di Federico Cherubini vorrebbe arrivare a German Pezzella, capitano della Fiorentina, mettendo sul piatto il profilo di Luca Pellegrini, ex giocatore della Roma

Inizia a prendere forma il calciomercato della Juventus di Federico Cherubini in vista della nuova stagione che è ormai alle porte. Sulla panchina del club piemontese è tornato Massimiliano Allegri, tecnico livornese che aveva lasciato nel 2019 per poi rientrare al posto di Andrea Pirlo. A centrocampo invece, fari puntati su due profili di grande rilievo: Manuel Locatelli e Miralem Pjanic. Il primo, in forza al Sassuolo di Dionisi, è la vera telenovela dell’estate bianconera, mentre il secondo potrebbe essere l’ennesimo cavallo di ritorno in casa Juventus di questa stagione dopo lo scambio, che non ha prodotto grandi risultati dal punto di vista sportivo, con il Barcellona per Arthur, centrocampista centrale brasiliano.

La partenza di Merih Demiral però, e le condizioni fisiche non sempre eccelse di Giorgio Chiellini fanno ragionare la Juventus anche su un possibile rinforzo nel reparto difensivo. Nel mirino c’è il nome di German Pezzella, capitano della Fiorentina di Vincenzo Italiano, che potrebbe arrivare attraverso uno scambio.

Calciomercato Juventus, Pezzella nel mirino | Ecco come può arrivare

Negli ultimi anni, la Juventus ha concluso molte trattative con la Fiorentina ed il colpo Pezzella potrebbe entrare a far parte di questa lunga serie di operazioni che va da Federico Bernardeschi a Chiesa. Per arrivare al difensore centrale argentino, la Juventus sarebbe disposta a mettere sul piatto un suo esubero.

Stiamo parlando di Luca Pellegrini, terzino sinistro ex Roma e Genoa, in uscita dalla Vecchia Signora. La Fiorentina ha bisogno di un esterno sulla corsia di sinistra vista l’imminente partenza di Terzic, ad Italiano su quella fascia resterebbe soltanto Cristiano Biraghi, ex giocatore di Inter e ChievoVerona.