La Juventus continua a lavorare sul fronte calciomercato per regalare colpi di primo piano a Massimiliano Allegri

Saranno giorni decisivi in casa Juventus. Il club bianconero ha intenzione di chiudere nelle prossime ore per il centrocampista del Sassuolo, Manuel Locatelli. Protagonista ad Euro2020 come autentica sorpresa, l’ex Milan sarebbe proprio ad un passo dal salto di qualità per andare così a vestire la maglia bianconera. Nella giornata di oggi è previsto un nuovo incontro decisivo con l’offerta che sarà rivista.

Calciomercato Juventus, c’è anche Scamacca come suggestione

Nell’incontro per Locatelli potrebbe esserci anche un possibile rilancio della Juventus per l’attaccante di proprietà del Sassuolo, Gianluca Scamacca, che ha vestito nell’ultima stagione la maglia del Genoa. Già lo scorso gennaio il suo profilo è stato vicinissimo alla Juventus per andare a rinforzare il reparto offensivo di Andrea Pirlo. Poi l’affare è saltato definitivamente, ora potrebbe esserci un rilancio.

Il club bianconero potrebbe così superare l’interessamento dell’Inter e dell’ad Marotta: la sua valutazione si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro, ma ci sarebbe anche una possibile apertura al prestito con diritto di riscatto. Al momento non ci sarebbero conferme ufficiali, ma l’attaccante romano continua a piacere alla dirigenza torinese.

Il nome di Scamacca è tornato così di moda in casa Juventus per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Allegri come bomber di scorta visti i numerosi impegni. Il Sassuolo dovrà così monitorare attentamente il fronte calciomercato in uscita con diversi oggetti pregiati.