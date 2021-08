Molto del calciomercato della Juventus passa dal rinnovo di Dybala con i bianconeri e dall’acquisto di un centrocampista. Nei prossimi giorni si proverà a definire entrambe le situazioni.

La Juventus dopo alcune incertezze mostrate nel trofeo Gamper contro il Barcellona e a 10 giorni dal debutto in campionato, ha intenzione di accelerare sul calciomercato. Le priorità della dirigenza bianconera sono due: acquistare almeno un centrocampista in grado di dettare i tempi alla manovra e rinnovare il contratto di Paulo Dybala. Per quanto riguarda le trattative con l’entourage del bianconero, dopo un paio di incontri interlocutori, un nuovo meeting si terrà nella giornata di Ferragosto, come riportato da La Repubblica.

Calciomercato Juventus, a Ferragosto nuovo incontro per il rinnovo di Dybala

Il quotidiano rivela che anche Maurizio Arrivabene ha preso parte all’ultima discussione e che la Juventus avrebbe offerto il 10% in più, rispetto all’attuale ingaggio, all’argentino. Circa 8 milioni a stagione quindi. Filtrerebbe ottimismo circa la volontà del numero dieci bianconero di accettare le condizioni proposte e il prossimo incontro per muovere ulteriori passi in avanti è programmato per Ferragosto.

La Repubblica riporta anche come la giornata di venerdì, invece, sarà importante per definire la strategia definitiva per l’assalto al centrocampista. Ci sarà infatti un nuovo vertice con il Sassuolo per Locatelli e si deciderà se chiudere l’operazione o abbandonarla per puntare su Renato Sanches o Corentin Tolisso.