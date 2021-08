Calciomercato, un top player del Barcellona si sarebbe offerto a Juventus e Milan: doppio ostacolo per bianconeri e rossoneri

Parecchio fermento in sede di calciomercato per Juventus e Milan. La ‘Vecchia Signora’ continua a lavorare al colpo Locatelli dal Sassuolo, primissimo obiettivo nella mente di Allegri e della dirigenza bianconera. Domani ci sarà un nuovo incontro per alzare l’offerta e giungere alla tanto desiderata fumata bianca. Permane un cauto ottimismo, visto che tutte le parti in causa vorrebbero concludere positivamente la trattativa. I rossoneri, invece, continuano la ricerca del post Calhanoglu. Con la pista Ilicic ormai quasi sfumata del tutto, Maldini starebbe accelerando per Adli.

La conferma è arrivata dal presidente del Bordeaux – club proprietario del cartellino -, il quale ha dichiarato che nei prossimi giorni i lombardi potrebbero chiudere l’affare. Nel frattempo, arriva un’interessante novità riguardante la mediana di entrambe le compagini. Ai club in questione si sarebbe offerto Frenkie de Jong, voglioso di lasciare un Barcellona in piena crisi. Ci sarebbe, però, un doppio ostacolo non da poco.

Calciomercato Juventus e Milan: de Jong si propone, ma c’è il doppio ostacolo

Doppio ostacolo per de Jong al Milan o alla Juventus. Il primo riguarda il prezzo del cartellino della stellina classe ’97, che si attesta sui 60-70 milioni di euro. Oltre alla valutazione del calciatore, bisogna tenere a mente l’ingaggio molto pesante. L’olandese, infatti, percepisce 10 milioni di euro netti a stagione. Cifre che rendono molto improbabile un trasferimento.