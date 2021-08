Continuano ad esserci dubbi riguardo il futuro di Lorenzo Insigne che può essere lontano da Napoli: doppio assalto dalla Serie A

Passano i giorni ma non arrivano novità in merito al futuro di Lorenzo Insigne, che potrebbe essere clamorosamente lontano da Napoli. L’esterno sinistro ha il contratto in scadenza nel 2022 ma ancora non c’è traccia di un possibile rinnovo, visto che secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il rapporto con il presidente Aurelio De Laurentiis è al minimo.

I due non si parlano nella quotidianità ed è ancor più difficile che lo facciano per trattare il rinnovo, che a questo punto è sempre più in bilico. Non è da escludere a questo punto che il calciatore saluti già in quest’estate: la richiesta può aggirarsi intorno ai 25 milioni di euro ma è difficile che un club paghi quella cifra considerando che tra un anno potrebbe acquistarlo a parametro zero.

Calciomercato, Insigne può salutare Napoli già quest’estate: Inter e Milan ci pensano

È possibile dunque che a sorpresa Lorenzo Insigne lasci Napoli già in questi giorni ma tutto è ancora da decidere. Il rinnovo appare lontano e per questo su di lui potrebbe esserci l’interesse di squadre di Serie A. L’Inter sembra aver scelto Correa e per questo il Milan potrebbe avere vita facile per arrivare a Lorenzo Insigne. I rossoneri potrebbero proporre lo scambio con il Napoli per Rafael Leao, che ha una valutazione intorno ai 25 milioni di euro.

Il Milan vuole rinforzare ancora il suo reparto offensivo e Lorenzo Insigne garantirebbe sicuramente un salto di qualità importante.