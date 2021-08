L’Everton si inserisce nella trattativa tra il Celtic e l’Antwerp per Aurelio Buta, terzino dell’Antwerp: la situazione

Le prestazioni di Aurelio Buta hanno attirato su di sé gli occhi di tanti club europei. Il portoghese è il terzino titolare del Royal Antwerp, che lo ha acquistato dal Benfica qualche anno fa dopo un prestito di un anno. Il Celtic sembrava la squadra più vicina ad acquistare il giocatore, ma le cose attualmente stanno in modo diverso. Secondo le informazioni raccolte in esclusiva da CalciomercatoWeb.it, l’Everton è molto interessato ad Aurelio Buta.

Il Celtic ha provato a chiudere la trattativa con l’Antwerp, ma il club belga non ha accettato l’offerta. Anche Fenerbahce e Besiktas hanno provato ad acquistare Aurelio Buta -che ha il contratto in scadenza nel 2022- e ora c’è l’inserimento serio dell’Everton nella trattativa. L’offerta non è ancora arrivata, ma le pretese per il giocatore sono intorno ai 3-4 milioni di euro: al Benfica spetta, infatti, il 50% della futura rivendita. E l’Antwerp punta a incassare almeno 1,7 milioni.