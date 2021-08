La Juventus potrebbe nuovamente riaccogliere Miralem Pjanic, attualmente al Barcellona ma scontento della sua esperienza

L’obiettivo della Juventus è quello di acquistare un nuovo centrocampista per rinforzare il reparto di Massimiliano Allegri. L’idea è quella di puntare su Manuel Locatelli, per il quale è stata aperta una trattativa con il Sassuolo. Ma è forte anche la possibilità di vedere il ritorno di Miralem Pjanic, centrocampista andato via direzione Barcellona nella scorsa sessione di mercato nell’ambito di uno scambio che ha portato Arthur a Torino. Le cose, però, non sono andate molto bene per entrambi i giocatori.

Juventus, nuovo scambio Pjanic-Arthur

Secondo quanto riferito da ‘Sport.es‘, dopo la trattativa Pjanic-Arthur andata in porto per far quadrare i conti dei due club, lo scambio potrebbe ripetersi. Il centrocampista brasiliano si è proposto al Barcellona per un clamoroso ritorno, ma ha ricevuto un netto rifiuto, nonostante abbia deciso di tagliarsi lo stipendio per aiutare il club. La trattativa Pjanic prosegue a rilento: il bosniaco non è nemmeno entrato nel Trofeo Gamper e ha un piede e mezzo lontano dalla Catalogna. Ma evidentemente Arthur non rientra più nei piani del Barça e la Juventus dovrà trovare un’altra soluzione.