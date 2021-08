L’arrivo di Lionel Messi al Paris Saint Germain potrebbe innescare un effetto che coinvolgerebbe indirettamente anche l’Inter e Lautaro. Da Mbappe dipendono le sorti del Real Madrid

Sono giorni intensi per quanto riguarda alcuni top player in giro per l’Europa. Si è infatti innescato un vero e proprio valzer di attaccanti con l’Inter che perde Romelu Lukaku in direzione Chelsea, mentre il PSG ufficializza l’arrivo di Lionel Messi dopo una vita intera passata a Barcellona. Proprio dal primo video teaser che ha preceduto l’annuncio della ‘Pulce’ a Parigi si evince peraltro un possibile indizio di mercato. All’interno del filmato che lasciava già ben intendere l’approdo di Messi all’ombra della Torre Eiffel, c’è anche un’immagine relativa alle altre due stelle di casa PSG: nello spogliatoio si vedono infatti in bella mostra le maglie di Neymar e Mbappe. Proprio la casacca del numero 7 francese può essere interpretata come un chiaro segnale ed indizio di mercato relativo ad una possibile permanenza del campione del Mondo 2018 che però è da tempo il grande colpo nel mirino del Real Madrid. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Calciomercato Inter, il Real Madrid torna alla carica per Lautaro Martinez: l’idea di scambio

Il video del primo pomeriggio di oggi potrebbe quindi tradursi in un indizio social sulla permanenza di Mbappe che lascerebbe a bocca asciutta il Real Madrid. Florentino Perez dal canto suo dopo questo totale immobilismo non può restare senza un colpo importante in avanti e con Haaland sempre molto difficile potrebbero ‘accontentarsi’ di lanciare un nuovo assalto a Lautaro Martinez.

Per ciò che concerne il ‘Toro’ si era parlato nei giorni scorsi anche di Tottenham, anche se dopo l’addio di Lukaku e le parole dell’agente appare sempre più complessa anche una sua partenza. Il Real, con la pressione della piazza, potrebbe però rilanciare un assalto mettendo magari sul piatto 40 milioni di euro e il cartellino di uno tra Jovic e Mariano Diaz. L’Inter alla luce della situazione attuale però andrebbe a rifiutare seccamente: i nerazzurri valutano Lautaro almeno 70 milioni, in questo momento non è in programma la cessione e vorrebbero nel caso solo una sostanziosa proposta cash senza scambi.