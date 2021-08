Idea di scambio tra Juventus e Roma che salta a causa di un infortunio: arriva così l’interesse da parte del club spagnolo

Primo trofeo, anche se amichevole, per la Juventus, che vuole partire forte sin da subito in questa stagione. Infatti ieri sera i bianconeri hanno vinto il Trofeo Berlusconi contro il Monza per 2-1, grazie ai gol di Ranocchia e Kulusevski. Nel frattempo nel calciomercato estivo la Juventus vede sfumare il possibile scambio pianificato con la Roma. Infatti tra le fila giallorosse è arrivato un altro infortunio dopo quello a lungo termine di Leonardo Spinazzola.

A finire KO è il centrocampista spagnolo Gonzalo Villar, che ha lasciato il ritiro in Portogallo e dovrà rimanere fermo per 2-3 settimane. Così salta anche lo scambio con la Juventus, che avrebbe messo sul piatto il cartellino di Rodrigo Bentancur. Inoltre dalla Spagna spunta un nuovo interesse per lo spagnolo.

Calciomercato Juventus, niente scambio Bentancur-Villar: il Siviglia sullo spagnolo

Prime brutte notizie per la Roma per quanto riguarda gli infortuni, lato in cui negli ultimi anni non è mai stata particolarmente fortunata. Dopo l’infortunio di Spinazzola va KO anche Gonzalo Villar, che ne avrà per 2-3 settimane. L’infortunio inoltre influisce anche sulla Juventus, poiché porterebbe a far saltare l’idea di scambio tra lo spagnolo e Rodrigo Bentancur. I due club infatti avrebbero potuto ragionare su uno scambio tra i due centrocampisti, che ora salterebbe.

A questo punto il calciatore della Roma invece sembrerebbe finire nel mirino del Siviglia, squadra che i giallorossi hanno affrontato ieri in amichevole. Dunque scambio saltato e possibile obiettivo soffiato dalla Spagna per la Juventus.