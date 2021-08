La Roma si vede costretta a dire addio a Granit Xhaka, così Mourinho mette nel mirino altre alternative per il centrocampo

Salta un affare che sembrava ormai fatto per la Roma, ovvero quello che avrebbe portato in giallorosso Granit Xhaka. Se con il calciatore sembravano non esserci problemi per trovare l’accordo, questo non è mai arrivato con l’Arsenal, che ora penserebbe al rinnovo dello svizzero.

Il tecnico capitolino José Mourinho sembrerebbe non aver preso bene il mancato arrivo del centrocampista e ora starebbe cercando sostituti in questa sessione di calciomercato estiva. La soluzione per il tecnico portoghese potrebbe arrivare soprattutto da quei giocatori che il prossimo anno vedranno scadere il loro contratto.

Calciomercato Roma, addio Xhaka: tre nomi proposti per sostituirlo

Niente colpo Xhaka per José Mourinho, così la Roma si mette all’opera per trovare altri nomi che rinforzino la zona centrale del campo giallorossa. Nel club capitolino potrebbero essere tre i profili proposti per il centrocampo.

Il primo sarebbe quello di Tiemoue Bakayoko, calciatore di proprietà del Chelsea che ha già giocato con Milan e Napoli. L’altro invece sarebbe Remo Freuler, centrocampista dell’Atalanta. Infine ci sarebbe anche Florian Grillitsch, classe 1995 di proprietà dell’Hoffenheim. Ad accomunare questi tre giocatori è la situazione contrattuale con i club d’appartenenza, visto che tutti e tre hanno il contratto in scadenza nel 2022. Dunque tre possibili colpi low cost per rinforzare il centrocampo di Mourinho.