La Juventus cerca rinforzi in difesa, ma l’obiettivo nel mirino da tempo potrebbe essere soffiato dall’ex Fabio Paratici

Juventus attiva nel calciomercato estivo, dove continua a cercare rinforzi per la rosa di Massimiliano Allegri in vista della prossima stagione. Tra i reparti da migliorare c’è anche la difesa, dove si attende solo l’annuncio del rinnovo di Giorgio Chiellini. In uscita però ci sono sia Demiral che Rugani, così i bianconeri continuano a cercare un centrale che possa insidiare Leonardo Bonucci per fare coppia con Matthijs de Ligt.

Così la Juventus da tempo osserva con interesse il difensore centrale della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Il centrale serbo ha il contratto in scadenza nel 2022 con il club ‘viola’ e avrebbe un valore di mercato che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Ma a rovinare i piani bianconeri sembrerebbe intromettersi l’ex Fabio Paratici.

Calciomercato Juventus, Paratici guida la beffa: Tottenham su Milenkovic

In Serie A Nikola Milenkovic ha ampiamente dimostrato il suo valore, e ora potrebbe arrivare per lui il momento del tanto atteso salto di qualità. Il difensore classe 1997 nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze, mettendo a segno 3 gol, ed è un punto fermo della Fiorentina.

Sulle sue tracce da tempo c’è la Juventus, che cerca un nuovo centrale da regalare a Massimiliano Allegri in caso di partenza di Demiral e Rugani. A inserirsi nella corsa al centrale serbo però sembrerebbe essere il Tottenham di Fabio Paratici, che dopo l’addio di Toby Alderweireld cercherebbe il suo erede. Dunque pista in Serie A che si complica per i bianconeri, che dovranno fare i conti proprio con l’ex trasferitosi in Premier League da poco.