La Juventus lavora per mettere a segno un colpo importante, ma arriva la smentita sull’arrivo: non viene in Italia

Si infiamma il calciomercato della Juventus, che è sempre molto attenta ai giovani talenti. L’occasione questa volta arriva dal Brasile, dove Kaio Jorge sta sorprendendo tutti ed è finito nel mirino di diversi club europei e italiani. Ovviamente tra questi ci sono anche i bianconeri, che sembrerebbero vicinissimi all’acquisto del classe 2002 che a fine dicembre vedrà scadere il proprio contratto con il Santos.

Si pensava che l’arrivo del brasiliano in Italia potesse essere programmato per i prossimi giorni, ma arriva la smentita. Infatti, secondo quanto riportato dal giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’, Luca Bianchin sul suo profilo Twitter, Kaio Jorge non sarebbe diretto a Torino, bensì il suo volo sarebbe per il Brasile, per tornare a casa. Dunque rimandato l’arrivo in Italia per il giovane talento brasiliano.