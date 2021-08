Il calciomercato bianconero vicino alla svolta: arriva domani a Torino per la firma

La Juventus di Massimiliano Allegri è ripartita dal ‘Trofeo Berlusconi’, ieri, battendo la squadra brianzola per 1-2 grazie ai gol di Ranocchia e Kulusevski. A tenere banco in casa bianconera, oltre al campo, è chiaramente il calciomercato estivo che tra meno di un mese chiuderà ufficialmente i battenti. In tal senso, per la ‘Vecchia Signora’, è in arrivo un ‘nuovo’ colpo. Si tratta del leader, e capitano, bianconero Giorgio Chiellini che sta per firmare il rinnovo con la società torinese. Il centrale campione d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini è al momento svincolato, dopo la scadenza lo scorso 30 giugno con la Juventus. Un legame forte che non necessita però di formalità e accelerate. Stando a quanto riporta ‘Tuttosport’, la giornata calda sarà quella di domani. Il primo di diversi incontri, con Chiellini che prolungherà il contratto con la Juventus per un’altra stagione. Ci aveva pensato Agnelli, giorni fa, a stemperare i toni: “Chiellini l’ho sentito lunedì scorso, gioca con noi da vent’anni e mi sembrava ridicolo fargli interrompere le vacanze per venire a firmare un contratto, lo farà quando tornerà“.

Calciomercato Juventus, Chiellini rinnova: i dettagli

Ed il giorno designato sarà domani, 2 agosto. Lo ha confermato lo stesso capitano della nazionale campione d’Europa, giovedì scorso in occasione della premiazione a Livorno da parte del Sindaco Salvetti: “Menomale che ha parlato il presidente, così finiscono le speculazioni. Lunedì sarò a Torino, il mister mi aspetta: voglio alzare ancora qualche coppetta…”.

Parole che non lasciano spazio a dubbi, per una certezza che rimarrà tale almeno un altro anno.

Chiellini e la Juventus, ancora insieme: poche ore a rinnovo e annuncio del centrale toscano con la ‘Vecchia Signora’.