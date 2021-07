Possibile intreccio di calciomercato last minute in Serie A con una girandola di attaccanti tra Juventus, Roma e Torino

Il calciomercato vive una fase ancora molto incerta, dove i club italiani stanno cercando rinforzi in vista dell’inizio della nuova stagione. Uno degli affari più incandescenti potrebbe svilupparsi verso gli ultimi giorni della finestra per i trasferimenti e vedrebbe un intreccio tra tre club di Serie A. Uno dei club interessati sarebbe la Juventus, che è sempre alla ricerca di un vice Morata per la prossima stagione.

I bianconeri così potrebbero tornare sulle tracce di Edin Dzeko, attaccante della Roma che dopo la frattura dello scorso gennaio sembrerebbe essere rimasto sempre un po’ sul piede di partenza. Per la Juventus potrebbe essere un’occasione low cost, vista la valutazione del bosniaco che si aggirerebbe intorno ai 5 milioni di euro. Roma pronta poi a sostituire Dzeko sempre in Serie A.

Calciomercato Juventus, Dzeko dalla Roma e Belotti in giallorosso: il Torino pesca in B

Edin Dzeko potrebbe essere il colpo last minute della Juventus in questa sessione estiva di calciomercato. Naturalmente la Roma in caso di addio del proprio bomber dovrebbe avere pronto già il sostituto per colmare la lacuna in attacco, e questo potrebbe essere Andrea Belotti.

Il ‘Gallo’ ha il proprio contratto in scadenza nel 2022 e al momento il rinnovo ancora non sarebbe arrivato. Così il suo valore attualmente sarebbe di 20-25 milioni, cifra con la quale il club capitolino potrebbe acquistare il suo nuovo centravanti. E il Torino? Ovviamente anche i granata con l’addio del proprio bomber sarebbero pronti a sostituirlo e il mirino punterebbe in Serie B. Infatti l’erede del ‘Gallo’ potrebbe essere Gianluca Lapadula, attaccante del Benevento valutato circa 5 milioni, ma che sarebbe già nel mirino del Rubin Kazan. Dunque un intreccio che infiammerebbe gli ultimi giorni di calciomercato con una girandola di bomber in Serie A.