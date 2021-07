Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero tentare a breve l’affondo per un colpaccio a centrocampo: lo vuole Cristiano Ronaldo

Continua la caccia al centrocampista per la Juventus. Allegri ha come priorità potenziare la mediana, giudicata il reparto più debole della rosa. In questo senso, prosegue a passo svelto in sede di calciomercato la trattativa con il Sassuolo per Locatelli, primo nome nella mente del tecnico e della dirigenza. Ci sono stati ben tre incontri tra le parti fino ad ora per concludere l’affare, ma al momento la fumata bianca è ancora distante. Sul giocatore c’è anche l’interesse di Arsenal e Tottenham, con i ‘Gunners’ che hanno già da tempo un accordo economico per gli emiliani. Ma il gioiello vuole solo i bianconeri e la sensazione è che l’operazione si farà. La ‘Vecchia Signora’, però, è sulle tracce anche di un altro centrocampista e occhio all’intreccio con Cristiano Ronaldo.

Calciomercato Juventus, Ronaldo vuole il ritorno

Juventus nel segno di Cristiano Ronaldo. Stando a quanto riferisce ‘Diariogol.com’, CR7 vorrebbe fortemente il ritorno di Miralem Pjanic – in scadenza 30 giugno 2024 – dal Barcellona. Apprezzato molto anche da Allegri, il bosniaco rappresenta il piano B per la mediana, ma questo dettaglio potrebbe rivelarsi decisivo. L’affare, però, potrebbe concludersi solo se i blaugrana accettassero di pagare parte dell’ingaggio dell’ex Lione, che percepisce a stagione ben 6 milioni di euro netti. Ronaldo vuole Pjanic, staremo a vedere.