Il calciomercato della ‘Vecchia Signora’ può vedere una svolta: dietrofront per la stella, serve una super offerta

Il calciomercato estivo, ad un mese esatto dalla chiusura ufficiale, può regalare ancora diverse sorprese. I top club europei si muovono per mettere a segno le ultime operazioni, con numerosi big pronti a cambiare casacca nelle settimane a venire. Tra questi vi è la Juventus che deve ancora ‘chiarire’ quale sarà il futuro di Cristiano Ronaldo. Ogni giorno che passa è sempre più probabile la permanenza del cinque volte Pallone d’Oro in quel di Torino anche se le alternative al portoghese non mancano. In tal senso, secondo quanto riportato da ‘Mundo Deportivo’, il Barcellona avrebbe cambiato i suoi piani per quanto riguarda il destino di Antoine Griezmann. Il francese, accostato alle uscite e che piace alla Juventus da tempo, potrebbe rimanere alla corte di Ronald Koeman. Il tecnico olandese sta rivalutando la posizione del francese, al pari di Coutinho (vicino al rientro dall’infortunio al ginocchio) e punterebbe alla permanenza di entrambi.

Calciomercato Juventus, svolta Griezmann: serve una super offerta

La Juventus ha pensato e pensa a Griezmann per rinforzare con un colpo di peso l’attacco di Allegri anche se la pista che porta all’ex Atletico Madrid parrebbe destinata a sfumare.

Un cambio di programma inatteso e che spiazza la ‘Vecchia Signora’: solo una maxi offerta al club di Laporta potrebbe cambiare nuovamente le carte in tavolta.

I blaugrana valuterebbero l’addio de ‘Le Petite Diable’ per non meno di 70-80 milioni: una cifra decisamente importante e che difficilmente potrebbe arrivare dal club torinese.