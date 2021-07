Juventus, intreccio Romero-Demiral | Mercato bloccato!

La Juventus deve intervenire sul mercato, ma prima deve pensare alla cessione di Demiral al momento bloccata

La Juventus come tutti i club italiani ha il mercato bloccato dalle cessioni. Prima di acquistare, bisogna privarsi degli esuberi o quantomeno dei giocatori che hanno mercato. Uno di questi è Merih Demiral, difensore centrale turco che ha trovato pochissimo spazio nell’ultima stagione. Il suo nome è legato a quello dell’Atalanta, che cercherebbe un sostituto di Romero qualora dovesse arrivare la cessione al Tottenham. Ma le cose stanno prendendo una piega diversa. Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport‘, l’incontro tra gli Spurs e l’Atalanta non ha avuto gli effetti sperati.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, problema rinnovo | Altro addio di lusso

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, il big allo scoperto | Arriva l’annuncio!

Juventus, mercato bloccato da Romero e Demiral

Le due parti si erano riunite per chiudere, ma la trattativa potrebbe essere saltata addirittura definitivamente. L’Atalanta voleva temporeggiare per cercare un sostituto, mentre il Tottenham voleva chiudere anche a più di 50 milioni di euro. Dalla Spagna, inoltre, riferiscono che il sostituto non sarà Demiral. Bensì Felix Uduokhai, difensore centrale dell’Augsburg valutato sui 15 milioni. Un intreccio che blocca cessione e plusvalenza per Demiral, e anche il mercato della Juve.