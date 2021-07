Il Milan può portare in Serie A il top player: il talento esce allo scoperto e si sbilancia sul suo futuro

Il Milan prosegue nella sua ricerca di rinforzi di peso da regalare a Stefano Pioli, nell’ultimo mese di calciomercato a disposizione per Maldini e Massara. Dalla caccia al terzino destro, con il possibile ritorno di Dalot sullo sfondo, fino a quello che sarà l’erede di Hakan Calhanoglu. Il turco, finito a zero all’Inter, ha lasciato un buco importante nello scacchiere tattico dell’allenatore milanista: ecco che, in tal senso, arriva l’inattesa apertura del top player. Si tratta di James Rodriguez, pronto a lasciare l’Everton visto che non rientra nei piani del nuovo tecnico dei ‘Toffees’ Rafa Benitez. Il campione colombiano, assistito da Jorge Mendes (stesso procuratore del rossonero Leao), è in scadenza con il club inglese il 30 giugno 2022. James, secondo quanto riportato dal giornalista Rudy Galetti su Twitter, ha rilasciato alcune dichiarazioni in una recente diretta su Twitch sbilanciandosi sulla sua prossima squadra: ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, svolta Dalot | C’è già l’erede: i dettagli

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, niente rinnovo | Scambio per la stellina del Barcellona

Calciomercato Milan, ecco James Rodriguez: l’annuncio

Sono diverse le società che hanno avvicinato James Rodriguez nelle ultime settimane, con l’ipotesi Milan sempre sullo sfondo. Riguardo la possibilità di sbarcare nel calcio italiano, James Rodriguez ha dichiarato: “Mi piacerebbe giocare dove mi vogliono, ho già giocato in tutti i campionati ma non in Italia. Sarebbe una buona opzione“.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Parole che suonano come un assist per Maldini e Massara che, con circa 10 milioni, potrebbero portare a Milanello il gioiello colombiano.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ex Juventus nel mirino | Scambio con Leao!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, ingaggio top: rischio scontro | Intrigo Kessie!

James Rodriguez nell’ultimo anno ha totalizzato 26 presenze con 6 reti e 9 assist vincenti.