L’Inter lavora sul calciomercato ma non è da escludere una nuova cessione eccellente: spuntano problemi sul rinnovo

L’Inter vive la prima estate da campione d’Italia dopo oltre dieci anni dall’ultima volta e sta lavorando per provare a mantenere la rosa competitiva. I nerazzurri però hanno dovuto cedere Achraf Hakimi per via della crisi e potrebbe non essere l’unica cessione importante di quest’estate, anche se l’obiettivo resta quello di confermare quasi tutta la rosa.

Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, infatti, potrebbe essere in bilico la situazione di Lautaro Martinez. L’argentino ha il contratto in scadenza nel 2023 ma la dirigenza nerazzurra vuole rinnovare al più presto per non rischiare di perderlo a una cifra inferiore l’anno prossimo. Ci sarebbero però delle difficoltà nel trovare l’accordo per un eventuale prolungamento.

Calciomercato Inter, pericolo Lautaro Martinez: senza rinnovo può partire

Qualora dovesse persistere questa fase di stallo con le difficoltà nel raggiungere un accordo per il rinnovo di Lautaro Martinez, non sono da escludere colpi di scena. La società nerazzurra infatti potrebbe anche pensare di cedere l’argentino, soprattutto se dovessero arrivare delle offerte importanti in questa sessione di calciomercato. Lautaro Martinez è stato sicuramente un protagonista principale nella crescita dell’Inter in questi ultimi due anni e ha anche ampi margini di crescita.

La coppia con Lukaku è ormai consolidata e la società vorrebbe ripartire da loro due in attacco, ma allo stesso tempo deve tenere conto dei rischi che nascerebbero nel caso in cui l’argentino arrivasse al 2022 senza rinnovo, con il prezzo che si abbasserebbe notevolmente. Le squadre più interessate sembrano essere l’Atletico Madrid e l’Arsenal.