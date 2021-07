Il Calciomercato della Juventus dipende molto dalla permanenza di Cristiano Ronaldo a Torino. Un indizio sul futuro del portoghese lo fornisce Mbappe.

Il tormentone estivo del calciomercato della Juventus è legato al futuro di Cristiano Ronaldo. Non è bastato il ritorno a Torino dell’asso portoghese, che si sta allenando regolarmente alla Continassa, a dissipare i dubbi sulla sua permanenza in bianconero. La conferenza stampa di Massimiliano Allegri, in cui il mister ha elogiato ma anche spronato Cr7 a essere più leader, ha alimentato le voci di addio. Voci che però, vengono indirettamente messe a tacere dalle ultime parole di Kylian Mbappe.

Mbappe chiarisce sul suo futuro | “Voglio vincere la Champions col Psg”

Il destino dell’attaccante francese e quello del cinque volte Pallone d’oro di Madeira, sono strettamente legati tra loro. Il Paris Saint-Germain, dove milita il fuoriclasse del 1998, è l’unica squadra a potersi permettere l’acquisto e soprattutto l’ingaggio di Ronaldo.

A rompere gli indugi riguardo al suo futuro è stato lo stesso Mbappe. “Il mio grande sogno è riuscire a vincere la Champions League con il Psg. Sarebbe qualcosa di fantastico”, ha dichiarato alla rivista ufficiale del club parigino. Allontanando così l’ipotesi di trasferimento al Real Madrid e aprendo di fatto al rinnovo con il Psg, in scadenza nel 2022. Con il Nazionale francese ancora a Parigi, dove gioca anche un fuoriclasse come Neymar, spazi per Ronaldo non ci sarebbero. Il futuro per Cr7, quindi, dovrebbe essere ancora bianconero.