Il calciomercato della Juventus può vedere un addio a sorpresa: tutta ‘colpa’ dell’Atalanta di Gasperini

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo. La volontà della società torinese è quella di tornare il prima possibile ai vertici, sia in Italia che soprattutto in Europa. Il ritorno di Allegri traccia una via anche per le prossime operazioni di mercato e con una possibile sorpresa che riguarda la retroguardia bianconera ed in particolar modo Leonardo Bonucci. Secondo quanto raccontato da ‘Calciomercato.it’, il Tottenham avrebbe tutta l’intenzione di puntare ad un nuovo centrale di spessore per la nuova stagione che sta per cominciare. La priorità si chiama, ormai da alcune settimane, Cristian Romero. Una trattativa serrata che va avanti, con gli ‘Spurs’ pronti ad un’offerta importante per il difensore argentino: 55 milioni di euro. Una proposta che sarebbe quella definitiva alla famiglia Percassi dalla società londinese. Su Romero, come riporta ‘Calciomercato.it’, si starebbe iniziando a muovere anche il Barcellona. I catalani potrebbero farsi avanti proponendo alcune contropartite all’Atalanta, per regalare a Koeman il 23enne di Cordoba. Un intreccio che sta portando Fabio Paratici, ds del Tottenham, a vagliare le alternative. Il nome caldo in caso di mancato approdo di Romero a Londra, potrebbe essere proprio quello di Leonardo Bonucci.

Calciomercato Juventus, Bonucci al Tottenham: cifre e dettagli

l difensore campione d’Europa con l’Italia di Mancini può quindi diventare l’erede di Alderweireld per gli ‘Spurs’.

Il 34enne di Viterbo è in scadenza nel 2024 ed ha una valutazione vicina ai 30-35 milioni per poter lasciare la ‘Vecchia Signora’.

Situazione in divenire: se Romero dovesse allontanarsi definitivamente dal Tottenham, il primo obiettivo di Paratici diventerebbe Leonardo Bonucci.