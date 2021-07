Massimiliano Allegri ha scelto di ritornare alla Juventus dopo i due anni passati senza panchina: una scelta che fa discutere

La Juventus ha riaccolto Massimiliano Allegri dopo due anni passati con Maurizio Sarri e Andrea Pirlo. In conferenza stampa, il tecnico toscano ha subito stabilito quale sarà il dogma per i prossimi anni: vincere. Mettere la vittoria al centro del villaggio, anche di ‘corto muso‘. Ma hanno fatto riflettere alcune parole riguardo le proposte ricevute, tra cui quella del Real Madrid. Florentino Perez ha fatto un’offerta ad Allegri prima di virare sul ritorno di Ancelotti, ma è arrivato il rifiuto. Soprattutto per motivi di cuore, visti i tanti successi passati con la Juve e l’amicizia con Agnelli e l’intero mondo bianconero.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, l’Atalanta ‘inguaia’ Allegri | Bonucci nel mirino!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, ritorno e addio | Fuori lista: colpa di Pjanic!

Juventus, la scelta di Allegri ha fatto discutere

Matteo Caronni, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di ‘Top Calcio 24‘: “Abbiamo saputo che l’agente di Allegri gli aveva sconsigliato di accettare la Juventus, dandogli del pazzo a rifiutare l’offerta del Real Madrid. Quindi, la sua è una scelta sentimentale“. Insomma, l’allenatore della Juve è andato contro tutti per ritornare lì dove si è affermato come uno dei migliori in ambito europeo dopo la buona esperienza al Milan.