Il calciomercato della Juventus prende forma: ritorno di Pjanic e taglio a sorpresa, un big fuori lista

Saranno settimane roventi nella Torino bianconera per quanto riguarda le prossime manovre di calciomercato che ha in mente la dirigenza della Juventus. Crescono le possibilità che il grande ex, Miralem Pjanic, lasci Barcellona per fare ritorno in Serie A. Il bosniaco non ha ingranato nella sua avventura in Catalogna, con soli 619′ e 19 presenze nella Liga spagnola. Una stagione deludente per il centrocampista per il quale, stando a quanto riporta ‘Tuttosport’, il club di Laporta avrebbe già aperto o all’addio gratis o in prestito annuale con opzione per una seconda stagione. L’approdo del 31enne di Zvornik, però, può complicare non poco i piani della ‘Vecchia Signora’ per quanto riguarda le prossime liste ed i relativi tagli, sia in ottica campionato che in Champions. Se l’addio di Ramsey pronto a tornare in Premier League lascerà spazio al colpo Locatelli, diverso il discorso per l’infortunato Arthur. Il brasiliano potrebbe essere escluso dalla lista Champions ma non per quella che riguarda la Serie A. Il piano bianconero, con Pjanic nuovamente a Torino, porterebbe ad’ulteriore esclusione eccellente: tre nomi in bilico.

Calciomercato Juventus, Pjanic ‘taglia’ un big: i nomi

Sono dunque tre le possibilità avanzate dal quotidiano torinese e che riguardano almeno un taglio per far posto a Pjanic. Il primo è quello di Merih Demiral, tra i nomi più chiacchierati nelle ultime settimane di mercato.

Da non escludere quello di De Sciglio che, un pò a sorpresa, è fino ad ora rimasto agli ordini di Allegri.

Infine Daniele Rugani che, rientrato dal prestito, potrebbe finire fuori lista in favore del centrocampista di proprietà del Barcellona.