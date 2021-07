Calciomercato Juventus, addio Vlahovic | Nel mirino di Paratici

La Juventus vuole acquistare Dusan Vlahovic, che è però finito nel mirino del Tottenham: ecco tutti i dettagli

La Juventus vuole un attaccante in grado di far svoltare la squadra, terminata al quarto posto nell’ultimo campionato. Morata ha fatto bene solo nella prima parte, e Kulusevski è stato adattato in un attacco a due con Ronaldo, visti i continui problemi fisici di Paulo Dybala. Uno dei nomi seguiti è Dusan Vlahovic, attualmente alla Fiorentina, trascinata verso la salvezza dai gol del serbo. Il rinnovo non è ancora arrivato, ed è per questo che il suo futuro potrebbe essere altrove, forse proprio alla Juve. Anche se i bianconeri non sono gli unici interessati.

Juventus, il Tottenham piomba su Vlahovic

Secondo quanto riferito da ‘Telegraph.co.UK‘, il Tottenham è seriamente interessato a Dusan Vlahovic, soprattutto per sostituire Harry Kane. Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, chiede almeno 60 milioni di euro per privarsi dell’attaccante serbo, desideroso di una nuova esperienza in un top club. Il Tottenham, con il grande ex Paratici, farebbe la ‘guerra’ alla Juventus per il centravanti: che a quel punto dovrà solo scegliere se continuare in Serie A o provare l’esperienza in Premier League.