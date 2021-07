Il Milan ha in mente un nuovo colpo per la difesa, arriva la conferma del suo procuratore. Possibile scambio con il club spagnolo

Il Milan lavora per rinforzare la propria rosa in vista della nuova stagione e continua a monitorare diversi elementi per i quali potrebbe esserci presto un affondo. Tra i calciatori nel mirino sembrerebbe esserci anche Erick Cabaco, difensore centrale classe 1995 di proprietà del Getafe, così come confermato dal suo agente.

Il procuratore Gerardo Arias, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘100% Deportes’ su Sport890.com.uy, ha parlato del futuro del suo assistito non escludendo nulla. Ecco le sue dichiarazioni: “Sono a Milano e avrò una riunione davvero molto importante perché c’è la possibilità che Cabaco passi al Milan”.

Calciomercato Milan, dialogo con l’agente di Cabaco. Possibile scambio con il Getafe per Castilejo

Il Milan dunque sta lavorando in queste settimane per provare a portare a Milano il difensore Cabaco, per rinforzare un reparto che ha bisogno di qualche tassello in più. Nel frattempo, da ‘Elgoldigital’ spunta l’interesse del Getafe per Samu Castillejo, esterno in uscita dal club rossonero. Il club spagnolo è pronto a sfidare Espanyol e Villareal ma l’arma Cabaco può essere sicuramente decisiva. Possibile a questo punto che venga effettuato uno scambio secco tra le due società per portare Castillejo in Spagna e Cabaco al Milan.

L’agente ha confermato l’interesse del ‘Diavolo’ per Cabaco e a questo punto le discussioni vanno avanti per provare a portare a termine la trattativa.