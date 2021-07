Continua il lavoro senza sosta del Milan sul fronte calciomercato: la società rossonera è pronta a sferrare l’assalto vincente

Saranno giorni intensi in casa Milan per nuovi innesti di qualità in vista della prossima stagione. La dirigenza rossonera non intende lasciare nulla al caso per arrivare a giocatori di qualità per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Stefano Pioli. Dopo il ritorno in Champions League l’obiettivo resta quello di competere alla grande contro le big d’Europa.

Calciomercato Milan, Isco fuori dal progetto Real

Come svelato dalla celebre trasmissione spagnola “El Chiringuito” il Real Madrid avrebbe messo fuori dal progetto di Carlo Ancelotti il talentuoso giocatore spagnolo Isco. Dopo diverse stagioni con poco appeal venendo poco impiegato da Zidane, l’ex Malaga è sempre stato vicino all’addio anche con il possibile trasferimento in Serie A.

Il Milan potrebbe provarci in visa della prossima stagione: Isco può ricoprire diverse posizioni dal centrocampo in su abbinando una strepitosa tecnica di base a colpi di genio fuori dal comune. La società rossonera continua a monitorare così anche il calciomercato degli scontenti per arrivare ad innesti di qualità assoluta. Sulle sue tracce ci sarebbe anche la Juventus con le due squadre di Liverpool, “Reds” ed Everton. Inoltre, il trequartista avrebbe una valutazione che si aggira intorno ai 18-20 milioni di euro.

La dirigenza rossonera potrebbe provare l’assalto vincente al talentuoso giocatore del Real Madrid, ormai fuori dal progetto di Carlo Ancelotti. Tutto si deciderà nei prossimi giorni con lo spagnolo pronto così a fare ufficialmente le valigie. In passato è stato sempre ad un passo dalla cessione prima di scegliere sempre per la permanenza con il club di Florentino Perez.