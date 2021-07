Possibile affare tra Juventus e PSG con l’Inter a farne successivamente le spese. Ecco tutti i dettagli del grande intreccio di calciomercato

Possibile affare tra Juventus e Paris Saint-Germain. Non c’entra Cristiano Ronaldo, ma nemmeno Mauro Icardi. Il protagonista potrebbe essere Alex Sandro, che i bianconeri sono prontissimi a cedere visto il negativo rendimento delle ultime due stagioni. Magari proprio ai parigini, desiderosi di rinforzare la corsia mancina dopo aver già alzato il livello di quella di destra con l’inserimento di Hakimi. La priorità sembra essere Theo Hernandez, ma per convincere il Milan servirebbero almeno 60 milioni di euro. Così ecco servita l’alternativa low cost, il numero 12 de ‘La Vecchia Signora’ in scadenza a giugno 2023 con stipendio da 6 milioni di euro netti. Per il laterale brasiliano Leonardo e soci potrebbero mettere sul piatto tra i 15 e i 20 milioni, trovando a nostro avviso subito l’ok di Cherubini.

Chi al posto di Alex Sandro? La Juve potrebbe sferrare subito l’assalto a un nome che piace da tempo: Marcos Alonso. Il classe ’90 spagnolo vorrebbe lasciare il Chelsea per ritrovare un ruolo da protagonista. Esploso anni fa alla Fiorentina, guadagna quanto Alex Sandro e pure il suo contratto scade fra poco meno di due anni. I ‘Blues’ sono disposti a lasciarlo partire dietro un compenso intorno ai 15 milioni di euro, un prezzo ragionevole per uno dei migliori laterali in circolazione quando è ovviamente nelle migliori condizioni fisiche possibili. Su Alonso è sempre forte l’Inter, bloccata però dai ben noti problemi di cassa e da Perisic. Senza l’uscita del croato, che ai pretendenti al suo cartellino è pronto a chiedere 6 milioni l’anno, Marotta non può regalare a Inzaghi un terzino nuovo di zecca.

Calciomercato Juventus, Alonso da rilanciare: ‘solo’ 15 milioni per beffare l’Inter

Alonso sarebbe indubbiamente un rinforzo di spessore per la Juventus, anche se nell’ultimo anno è mezzo ha reso al di sotto del suo potenziale. Appena 17 le presenze nella scorsa stagione, finita in modo trionfale per la squadra di Tuchel. Su di lui ci sono comunque diversi club stranieri, forse ancora l’Atletico Madrid che lo scorso gennaio fu a un passo dal suo acquisto.

