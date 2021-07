Continua il lavoro della Juventus in vista della prossima stagione: beffa per il Milan con l’assalto al baby talento

La Juventus è sempre al lavoro in vista della prossima stagione. Il club bianconero intende incrementare il tasso tecnico della formazione guidata da Massimiliano Allegri con acquisti di livello assoluto. Possibile beffa al Milan con lo sprint per la giovane stella del calcio mondiale: la dirigenza torinese vorrebbe chiudere l’affare in tempi brevi superando l’agguerrita concorrenza delle big d’Italia e d’Europa.

Calciomercato Juventus, Kaio Jorge sempre più vicino

Il futuro di Kaio Jorge, giovane attaccante del Santos, che sarebbe ad un passo dal suo trasferimento in Serie A. La stella brasiliana, come svelato in anteprima da calciomercato.it, potrebbe vestire la casacca bianconera con l’offerta super della Juventus. Il suo contrato è in scadenza il 31 dicembre con la società sudamericana: ora c’è stato uno sprint decisivo da parte dei bianconeri.

Così il suo agente, Giuliano Bertolucci, starebbe in stretto contatto con i club italiani, come Juventus e Milan. Inoltre, lo stesso Kaio Jorge ha ricevuto tante offerte dall’estero, come per esempio Ajax, Atletico Madrid e club di Premier League. Infine, anche il Benfica ha l’intesa di massima col Santos, ma questa destinazione non piace al calciatore. Il sì della stella brasiliana alla Juventus è già arrivato: ora nei prossimi giorni si capirànno le novità sul suo tesseramento.

Tutto sarà più chiaro a breve con la Juventus che tornerà protagonista sul fronte calciomercato anche per quanto riguarda i baby talenti in giro per il mondo. La stella mondiale potrà essere l’arma in più dei bianconeri in vista dei prossimi anni con il suo futuro più roseo che mai.